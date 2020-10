Freud und Leid der Autofahrer liegen am Münchner Ring in diesen Tagen eng beieinander. An der Kreuzung zum Berliner Ring endet in absehbarer Zeit die Sperrung, zugleich müssen sich Pendler mit der dauerhaften Baustelle an der Hainbrücke am Münchner Ring arrangieren. Zum Leidwesen auch der Bewohner im Berggebiet.