Es ist ein Brief, der an alle Stadtrte ging. Felix Forsbach und Renate Schlipf nehmen darin kein Blatt vor den Mund. Eindringlich kritisieren die beiden Kulturschaffenden die Machtflle des bis Ende April amtierenden Finanzreferenten Bertram Felix, die sie fr, so wrtlich, unheilvoll halten. Und sie appellieren an die Stadtrte , der "strukturellen Machtanhufung" nicht lnger zuzusehen, sondern sich die "Fhrung der Stadt wieder zu holen".