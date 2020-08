Wie Christian Schmidt in Walsdorf überraschte

Im Herannahen hatte ich SPD-Grande Dame Lilly Künzel gesehen. Und auch Chronist Gottlieb Honold hielt sich im Ortskern auf. Doch dann war es Christian Schmidt , der als Erster bei unseren FT-Stühlen vorbeikam und Platz nehmen durfte. Für das, was nun in der Walsdorfer Ortsmitte geschehen sollte interessiert sich Gottlieb Honold freilich schon von Ehrenamts wegen - als Walsdorfer Chronist. Wie seit fast sechs Jahrzehnten ist natürlich Gattin Maria an seiner Seite. Also nehmen beide auf einer Decke auf der Treppe Platz und lauschen der Unterhaltung mit Christian Schmidt . Wobei es für sie noch eine ganz besondere Überraschung herausspringen soll.