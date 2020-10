Werden die Bamberger nachlässig?

Es war die zentrale Aussage des Bamberger Oberbürgermeisters in der Stadtratssitzung am Mittwoch - ein Appell, Rücksichtnahme zu üben: "Wir haben in Bamberg eine noch relativ gute Situation. Es ist die Aufgabe der Stadtgesellschaft, das Beste zu tun, dass es so bleibt." Das sagte Andreas Starke in seinem von Zahlen gespickten Zwischenbericht zur Corona-Lage. Dass offenbar nicht alle alles dafür tun, hatten die Zuhörer wenige Augenblicke zuvor ebenfalls aus dem Munde des Stadtoberhaupts vernommen. Bei einer Kontrolle von Gaststätten war es zu massiven Beanstandungen gekommen.