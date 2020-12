Was gilt bei welchem Schild?

Erst im November tauchte dieses Verkehrszeichen an der Unterführung Moosstraße zum ersten Mal in Bamberg auf. Es besagt, dass Autos hier keine Zweiradfahrer überholen dürfen. Die Bamberger hatten gemischte Gefühle dazu - und einige fragten sich, ob es das Schild überhaupt braucht. Aus Sicht des Straßenverkehrsamtes ist es aber nötig: "Wenn ein Radfahrer mit Mindestabstand von 1,5 Metern überholt wird und aus den Einmündungen ein Auto einbiegt, wird es eng - und gefährlich", erklärt Amtsmitarbeiterin Nicole Lamprecht. Aber warum gibt es das Schild dann nicht öfter, etwa an der Unterführung Memmelsdorfer Straße? "Hier kann man wegen der Bauten in der Fahrbahnmitte Radfahrer gar nicht mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand überholen", sagt Lamprecht. Gemacht wird es leider trotzdem. Foto: Matthias Hoch