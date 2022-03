Im Zuge einer Erneuerung des Anschlussstellen-Bauwerks an der A73 im Bereich der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd wird von Donnerstag (03. März 2022) ab 8.00 Uhr bis Freitag (04. März 2022) um ca. 18.00 Uhr die Bundesstraße B4 im Unterführungsbereich der A73 gesperrt. Das berichtet die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag (01. März 2022) in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Der Verkehr der A73 ist demnach nicht betroffen. Auch die Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd steht weiterhin zur Verfügung. Für Verkehrsteilnehmer*innen, die auf der B4 unterwegs sind, sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.