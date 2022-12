Das neue CHE-Masterranking mit den aktuellen Urteilen von bundesweit knapp 10.000 Masterstudierenden ist da. Neu untersucht wurde in diesem Jahr unter anderem das Fach Psychologie. Wie die Pressestelle der Universität Bamberg berichtet, konnte Bamberg hier ordentlich punkten und belege in zahlreichen Kategorien die Spitzengruppe.

Das CHE-Ranking ist das detaillierteste und umfassendste Ranking deutscher Universitäten und Fachhochschulen. Im neuen Vergleich der Masterangebote wurden je nach Fach bis zu acht Kriterien von den Masterstudierenden bewertet. Sie beurteilen unter anderem die allgemeine Studiensituation, das Lehrangebot und die Studienorganisation.

Die Studierendenurteile und Fakten zu Forschung und Lehre geben zusammen einen umfassenden Überblick über die Studienbedingungen im Masterstudium in den untersuchten Fächern. Dieser ermöglicht es Bachelorabsolvent*innen, eine informierte Entscheidung für das Masterstudium zu treffen.

Ausgezeichnete Betreuung im Master Psychologie

Die Bamberger Studierenden sind besonders zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und bewerten auch die Betreuung durch Lehrende, die Unterstützung im Masterstudium und das Lehrangebot als sehr gut. Das Lehrangebot besticht insbesondere durch seine inhaltliche Breite sowie der Möglichkeit, selbst fachliche Schwerpunkte zu setzen. „Sehr angenehm ist, dass auch auf Seminarwünsche von Studierendenseite eingegangen wird“, gab etwa eine Person bei der anonymen Befragung an. Das gute soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden, die Kritikfähigkeit der Lehrenden, die Qualität der Materialien für Lehrveranstaltungen sowie die studienbegleitende Unterstützung bei fachlichen Fragen, stechen bei den Kategorien Betreuung und Unterstützung im Studium besonders positiv heraus.

„Der Studiengang hat in der Mehrzahl der Kriterien Spitzenbewertungen erhalten und damit kann neben dem Bachelorstudiengang auch der Masterstudiengang Psychologie im Vergleich mit allen deutschen Universitäten zur Spitzengruppe gezählt werden“, freut sich Prof. Dr. Claus H. Carstensen, der die Professur für Psychologische Methoden Empirischer Bildungsforschung innehat und den Masterstudiengang betreut. „Die Fakultät für Humanwissenschaften freut sich sehr, dass der klassische und allgemeine Master in Psychologie weiterhin eine Spitzenposition einnimmt. Und wir freuen uns sehr, aufbauend auf diesem Erfolgskonzept nun auch einen weiteren Master in Psychologie speziell für Klinische Psychologie und Psychotherapie anbieten zu können“, ergänzt Prof. Dr. Claus-Christian Carbon, Dekan der Fakultät für Humanwissenschaften.

Neben dem Fach Psychologie wurden heuer verschiedene Ingenieurwissenschaften untersucht. Das Studierendenmagazin ZEIT CAMPUS veröffentlicht eine Auswahl der Ergebnisse. Die aktuelle Ausgabe 1/23 mit den Ranking-Ergebnissen für Ingenieurwissenschaften an Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen ist seit dem 22. November 2022 im Handel erhältlich. In der darauffolgenden Ausgabe 2/23 im Februar 2023 werden Ergebnisse für Psychologie dargestellt.

Online ist das Ranking zu finden unter: www.zeit.de/masterranking