Unfall auf der B4 bei Breitengüßbach: Ein 75-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto und fährt frontal mit diesem zusammen.

Der Unfallverursacher war alkoholisiert als der Unfall geschah, wie die Polizei Bamberg-Land auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Unfall beim Abbiegen bei Breitengüßbach: Fahrer war alkoholisiert

Am Freitagabend (29.01.2021) kam es auf der B4 bei Breitengüßbach in Richtung Rattelsdorf an der Anschlussstelle Breitengüßbach-Nord zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Bamberg auffahren. Beim Abbiegen übersah dieser ein entgegenkommendes Auto und kollidierte frontal mit ihm.

Die 60-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei ordnete bei dem Fahrer einen Atem-Alkoholtest an, der positiv ausfiel. Der Mann hatte einen Wert von 0,58.

Sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.