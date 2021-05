Lehrerin aus Bamberg erhält Mitte März Erstimpfung mit Astrazeneca

erhält Mitte März Nur noch für Über-60-Jährige ? Junge Pädagogin wegen Stiko-Empfehlung verunsichert

? Junge Pädagogin Trotzdem entscheidet sie sich für Zweitimpfung mit Astrazeneca

Frau aus Oberfranken bereut ihre Entscheidung nicht

"Es war total sprunghaft. Es war ein Auf und Ab“, erklärt die Lehrerin, die anonym bleiben will, am Mittwoch (26. Mai 2021) inFranken.de. Die junge Frau - ihr exaktes Alter will sie nicht veröffentlicht sehen - bewertete den Impfstoff von Astrazeneca direkt nach ihrer Erstimpfung noch gänzlich positiv. Doch das viele Hin und Her verunsicherte schließlich auch sie. Zuletzt erklärte sie, dass sie sich nur ein zweites Mal mit Astrazeneca impfen lassen würde, wenn dies der grundsätzliche Weg sei. Auf freiwilliger Basis sei sie nicht dazu bereit. Vor eineinhalb Wochen ließ sie sich jetzt aber doch ein zweites Mal mit Astrazeneca impfen - entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Update vom 26.05.2021: Entgegen Stiko-Empfehlung - Lehrerin entscheidet sich für Zweitimpfung mit Astrazeneca

Die Empfehlung der Stiko bezüglich einer Astrazeneca-Zweitimpfung lautet wie folgt: "Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine erste Dosis Vaxzevria (AstraZeneca) erhalten haben, gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz zur Sicherheit und Wirksamkeit einer gemischten Impfserie. Bis entsprechende Daten vorliegen empfiehlt die STIKO für Personen <60 Jahre anstelle der zweiten Vaxzevria-Impfdosis von AstraZeneca eine Dosis eines mRNA-Impfstoffs 9-12 Wochen nach der Erstimpfung zu verabreichen.“

Auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts heißt es außerdem: "Die STIKO betrachtet eine heterologe Impfung von Personen <60 Jahren nicht nur als wirksam, sondern auch als sicherer als die zweimalige Gabe der COVID-19-Vaccine Vaxzevria (AstraZeneca).“

Ihre Entscheidung für den Impfstoff von Astrazeneca auch bei der Zweitimpfung bereut die Pädagogin aus dem Großraum Bamberg nicht: "Ich würde es auf jeden Fall noch mal so machen.“ Leicht sei es trotzdem nicht gewesen. Eigentlich sei sie ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch, aber: "Ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr man im Internet nachschaut und umso mehr Menschen man fragt, umso verunsicherter wird man.“ Jeder würde schließlich sein "Halbwissen“ verbreiten - und das helfe nicht bei der Entscheidung. Sie habe deshalb irgendwann ganz einfach versucht wegzuhören.

Zweitimpfung mit Astrazenca: Lehrerin erlebt keinerlei Impfreaktionen

Einzig auf eine Freundin habe sie sich bei der Entscheidungsfindung verlassen. Diese Freundin hat demnach einen Master in Biochemie, erhielt fast zeitgleich mit der Lehrerin ihre Erstimpfung mit Astrazeneca und entscheid sich bewusst für die Zweitimpfung mit dem gleichen Impfstoff. Mit ihr habe sich die oberfränkische Pädagogin lange unterhalten - und dann auf ihr eigenes Bauchgefühl gehört.

Die endgültige Entscheidung sei aber erst gefallen, als sie drei Tage vor der Zweitimpfung einen Anruf des Impfzentrums bekam. Um lange nachzudenken, fehlte dann die Zeit. Und so entschied sie sich für die Zweitimpfung mit Astrazeneca. "Dann war es für mich geklärt“, sagt sie. Bei der Impfung sei dann nochmal eine Unterschrift notwendig gewesen - auf einem Dokument, auf dem die Nebenwirkungen aufgelistet gewesen seien und die Position der WHO.

Sie habe sich auch für den Impfstoff von Astrazeneca entschieden, um neue Impfreaktionen mit einem anderen Impfstoff zu vermeiden. Nach ihrer Zweitimpfung mit Astrazeneca habe sie - anders als nach der Erstimpfung - "auf jeden Fall keine Impfreaktionen" erlebt. "Ich habe einen Tag meinen Arm gespürt, aber sonst nichts“, erklärt die Lehrkraft. Die zwei Wochen nach der Impfung, in denen man verstärkt auf Reaktionen des Körpers achten solle, seien jetzt bald vorbei. In dieser Zeit seien keinerlei Nachwirkungen aufgetreten: "Jetzt bin ich auch wirklich beruhigt“, so die Pädagogin.

Keine Empfehlung für andere: "Das muss jeder selbst entscheiden“

Eine Empfehlung für andere Astrazeneca-Erstgeimpfte hat die Lehrerin gleichwohl nicht: "Das muss jeder selbst entscheiden.“ Auch in ihrem Bekanntenkreis seien die Entscheidungen sehr unterschiedlich ausgefallen. Man müsse schließlich mit dem Risiko und der Angst zurechtkommen und sich letztlich dafür entscheiden, womit einem wohler sei. Die Lehrerin selbst ist in jedem Fall zufrieden: "Ich bin jetzt einfach froh, vollgeimpft zu sein.“

Update vom 19.04.2021: Bamberger Lehrerin verunsichert - welchen Impfstoff bekommt sie nach Astrazeneca?

"Es verunsichert auch mich mittlerweile", erklärt die Lehrerin inFranken.de. Nach ihrer ersten Impfung mit Astrazeneca Mitte März ist sie dem Impfstoff gegenüber noch gänzlich positiv eingestellt. Mittlerweile hat sich ihr Standpunkt etwas verändert. Ihr sei zwar bewusst, dass es sich nur um eine sehr geringe Zahl von Thrombosefällen handelt, trotzdem: "So langsam hat es einen sehr bitteren Nachgeschmack."

Seit dem 1. April empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren. Der Grund: "Nach der Impfung mit dem Covid-19 -Impfstoff Vaxzevria von Astrazeneca sind seltene Fälle von Thrombosen in Kombination mit Thrombozytopenien bei Geimpften aufgetreten." Daraus folgt auch die Frage: Was passiert mit der Zweitimpfung von Menschen unter 60, die bereits einmal mit Astrazeneca geimpft wurden?

Momentan fühle sich die Bamberger Lehrerin alleingelassen. Es sei schwer, sich zu informieren und im Online-Portal sei bei ihr noch unverändert die Zweitimpfung mit Astrazeneca Mitte Mai eingetragen. "Wenn es der grundsätzliche Weg wäre, würde ich mich auch ein zweites Mal mit Astrazeneca impfen lassen", erklärt die Bamberger Lehrerin. Sollte allerdings eine Unterschrift nötig sein und eine Zweitimpfung mit Astrazeneca beispielsweise nur auf freiwilliger Basis stattfinden, sei sie dazu nicht bereit.

Entscheidung der Gesundheitsminister: Jüngere sollen keine Zweitimpfung mit Astrazeneca bekommen

Bleibt alternativ noch die Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff. Es sei schwer abzuwägen, ob ihr eine Zweitimpfung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna lieber ist. Dafür fehle ihr das nötige Fachwissen. "Man weiß ja noch nicht wie die Wirkung ist. Ist sie genauso gut? Ist sie schlechter?", fragt sie.

Eine Entscheidung der Gesundheitsminister scheint nun Licht ins Dunkel zu bringen. Die mehr als zwei Millionen Menschen unter 60 Jahren, die in Deutschland bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, sollen bei der notwendigen Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Auf diese Empfehlung haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt. Sie folgen damit dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April.

Bei den Beratungen sei klar geworden, dass die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, also dem Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, am Dienstagabend (13. April 2021) der Deutschen Presse-Agentur in München.

RKI bewertet Zweitimpfung mit mRNA-Impfstoff positiv

Auch das RKI bewertet die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff positiv: "Die Immunantwort aller bisher in Deutschland zugelassenen Impfstoffe richten sich gegen das gleiche Antigen, das sogenannte Spike-Protein. Daher wird die Kombination dieser Impfstoffe als immunologisch plausibel bewertet."

Ergebnisse internationaler Studien zu einem sogenannten "heterologen Impfschema" stehen allerdings noch aus. Aufgrund dieser Datenlage hat die Weltgesundheitsorganisation noch keine Empfehlung zur Impfung mit unterschiedlichen Impfstoffen ausgesprochen. Das Corona-Impfzentrum in der Brose-Arena in Bamberg läuft aktuell an der Kapazitätsgrenze. Pro Tag werden aktuell circa 1000 Menschen geimpft. Aber welche Prioritätsgruppe ist eigentlich als Nächstes dran?

Allgemeine Informationen zur Corona-Lage in Bamberg finden Sie außerdem in unserem Corona-Bamberg-Ticker.

Erstmeldung vom 19.03.2021: Lehrerin verteidigt Astrazeneca - trotz anfangs heftiger Impfreaktionen

In Deutschland ist eine Debatte um den Corona-Impfstoff Astrazeneca entbrannt. In der Bundesrepublik wurden die Impfungen mit dem Präparat vorsorglich ausgesetzt.