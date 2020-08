Trockenheit: Ein bedrohlicher Trend in Bamberg

Manfred Neumann macht sich Sorgen. Wenn sich der 81-jährige Mann aus Memmelsdorf an die Sommer in seinen Kinder- und Jugendtagen zurückerinnert, dann kommen dabei immer wieder gewaltige Gewitter mit Blitz, Donner und kräftigen Hagelgüssen vor. Auch lang anhaltender Landregen war kein seltenes Ereignis. Und heute? Kommt im Sommerhalbjahr kaum noch Regen auf dem Boden an. Alles trocknet sichtbar aus. Neumann hat das Gefühl, dass immer noch zu viele Menschen glauben, dass diese Veränderung keine Folgen haben wird: "Wasser ist ein knappes Gut. Wir gehen zu verschwenderisch damit um."