Toy Run Bamberg 2023: Hunderte Biker zu Premiere erwartet - so verläuft die Route

Am Samstag (1. Juli 2023) steht der erste Toy Run Bamberg an. Angeführt von der Polizei, werden am Mittag mehrere hundert Biker und Bikerinnen für einen guten Zweck durch die Stadt ziehen. Das Ziel: Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt am Klinikum Bamberg, welches laut Initiator Markus Kröner Spenden wirklich nötig habe. Nach der Spendenübergabe soll es Speis, Trank und Live-Musik geben.

Update vom 29.06.2023: Toy Run Bamberg am Samstag für das Kinder- und Jugendhospiz - "freuen uns sehr über so viel Engagement"

Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt öffnete am 24. März 2023 offiziell seine Türen. inFranken.de berichtete später über die erste Familie, die es besuchte. Das Hospiz zeigt sich kurz vor dem Toy Run voller Vorfreude und Dankbarkeit in einem öffentlichen Statement: "Die Veranstalter*innen und Teilnehmer*innen vom ersten Toy Run Bamberg wollen so ihre Anteilnahme und Verbundenheit für die Phasen des Lebens zeigen, in denen mitmenschliche Zuwendung und Solidarität besonders gefordert sind. Wir freuen uns sehr über so viel Engagement!"

Initiator Kröner ließ sich vom Erfolg des Erlanger Formats inspirieren, wie er inFranken.de im Februar erklärte. In den folgenden Monaten ging es dann darum, die amtliche Erlaubnis einzuholen, T-Shirts zu produzieren, Spendenboxen zu verteilen und die Route zu klären. Abfahrt ist für alle Interessierten (ohne Anmeldung) um 13.30 Uhr an der Brose Arena in der Forchheimer Straße 15. Dann geht es über Forchheimer Straße und Kunigundendamm zum Marienplatz und über die Pfister- und Ludwigstraße zum Bahnhof.

Weiter ziehen die Biker durch die Luitpoldstraße bis zum Schönleinsplatz, dann durch Friedrichstraße und Rhein-Main-Donau-Damm durch den Hain. Der Korso fährt dann über den Münchner Ring und die Buger Straße zum Hospiz, wie aus einem von Kröner öffentlich geteilten Streckenverlauf hervorgeht. Die Polizei sichere beispielsweise Kreuzungen, Ampelanlagen und Kreisverkehre, damit der Zug geschlossen fahren könne, verlautete er im Mai auf Facebook. Sicherheitsabstände seien zu beachten, jedoch sollten keine großen Lücken zwischen den Fahrzeugen entstehen. Zudem sollten alle Fahrzeuge zugelassen sein und der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechen. Helmpflicht bestehe natürlich auch.

Chopper-Schau, Kinderprogramm und Live-Band im Anschluss

Das Kulturamt Bamberg erwartet laut eigenen Aussagen rund 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Diese könnten sich bereits ab 11.30 Uhr an der Brose Arena sammeln.

Ankunft am Hospiz ist für 14 Uhr angesetzt. Bis circa 17 Uhr sind dann die Übergabe der Geld- und Sachspenden sowie eine Chopper-Schau, Spielstationen, Glitzer-Tattoos für Kinder und Live-Musik geplant.

"Für das leibliche Wohl ist gesorgt", versichert das Kulturamt Bamberg. Die Band "Powerload" soll zum Abschluss ab 18 Uhr in der Kemmerstraße bei den Motorradfreunden Bamberg für Stimmung sorgen.

Erstmeldung vom 17.02.2023: Toy Run in Bamberg: Von der Brose Arena durch die Stadt zum Kinder- und Jugendhospiz

Im Mai 2022 nahmen am Toy Run Erlangen 900 Motorrad- und Beifahrer*innen teil und spendeten 30.000 Euro für die Kinderklinik. Der leidenschaftliche Bamberger Biker Markus Kröner nimmt seit 2006 an dem Format teil und organisiert nun einen Ableger: "Ich dachte mir, wenn es in Bamberg mal was gibt, was man gerne unterstützt, bin ich dabei. Im November habe ich es dann mit einer Freundin ins Leben gerufen", erklärt er gegenüber inFranken.de. Denn das Kinder- und Jugendhospiz brauche "Spenden, um existieren zu können".

Der Hospizverein habe den Toy Run vorher nicht gekannt und "mit Motorrädern gar nichts zu tun", aber sei von der Idee angetan. So könnten sich am 1. Juli alle Interessierten mit ihren Maschinen ohne Anmeldung vor der Brose Arena um 11.30 Uhr einfinden. Abfahrt sei um 13.30 Uhr geplant. Dann verlaufe der Korso mit Polizeibegleitung durch die Stadt. Die genaue Route stehe noch nicht fest, so Kröner.

"Wir werden um circa 14.15 Uhr am Kinder- und Jugendhospiz (neben dem Klinikum Bamberg) eintreffen. Dort könnt ihr dann gerne Spenden übergeben, euch über die Arbeit des Kinder- und Jugendhospiz informieren sowie etwas essen und trinken - auch Live-Musik wird es geben", informiert Kröner in einer öffentlichen Ankündigung. Nach dem offiziellen Toy Run steige ab circa 17 Uhr bei den "Motorradfreunden Bamberg" eine "After Toy Run Party". Für Essen, Trinken und Live-Musik sei gesorgt. Kröner sei sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Organisation: "Sehr schön läuft es gerade. Es ist fast alles geklärt".