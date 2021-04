Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, hat es einen schweren Verkehrsunfall im Kreis Bamberg gegeben.

Auf der B22 zwischen Birkach und Oberharnsbach ist es am Donnerstagabend (15. April) zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen sein. Der Motorradfahrer erlag dabei seinen schweren Verletzungen.

Update vom 16.04.2021, 06.00 Uhr: Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Für den 18-jährigen Motorradfahrer, der bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg am Donnerstag, 15. April 2021, beteiligt war, kam jede Hilfe zu spät: Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, erlag der junge Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 18-Jährige war mit seinem Zweirad auf der B 22 zwischen Oberharnsbach und Birkach (Landkreis Bamberg) unterwegs und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Für den Krad-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 56-jährige Autofahrer erlitt durch den Zusammenstoß mittelschwere Verletzungen und ist zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden.

Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt, auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ist ein KFZ-Sachverständiger zu den Ermittlungsarbeiten hinzugezogen worden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die B 22 voll gesperrt. An dem Auto und dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.