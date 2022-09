Tierheim Bamberg klagt über Überfüllung und finanzielle Belastung

Dass die Räume des Tierheims Bamberg gut gefüllt sind, ist nichts Neues. Wegen des Ukraine-Kriegs habe sich die Lage jedoch "dieses Jahr zugespitzt", berichtet die Tierheimleiterin Samantha Licari inFranken.de. In dieser finanziell herausfordernden Zeit fehle die Unterstützung der Politik besonders. Dem stimmt auch der Deutsche Tierschutzbund zu, der eine mahnende und fordernde Nachricht veröffentlicht hat.

Tierheim Bamberg mit dramatischem Appell: Hohe Lebenskosten haben "Lage verschärft"

"Wir hören es von allen Seiten: leider sind alle Tierheime überfüllt! Auch wir stoßen an die Grenzen unserer Kapazität", schreibt das Tierheim Bamberg am Mittwoch (31. August 2022) auf Facebook. "Wir hatten ein bisschen Bedenken, dass die Anschaffungslust den Tieren noch teuer zu stehen kommt, leider hat die Erhöhung aller Lebenskosten nun die Lage verschärft."

Jedes Jahr im Sommer sei Hochsaison, doch 2022 gäben besonders viele Menschen während der Pandemie angeschaffte Tiere zurück. Grund für die Abgaben sei zudem die Tatsache, "dass es vielen Leuten wegen des Kriegs finanziell nicht mehr so gut geht". In der Regel beherberge das Tierheim pro Jahr circa 600 Katzen. "Letztes Jahr hatten wir 900. Aktuell haben wir schon 200", so Licari. Das sei noch nicht auf das ganze Jahr hochgerechnet.

Natürlich machten dem Tierheim selbst die gestiegenen Kosten, auch für Personal, zu schaffen - von der nötigen Instandhaltung oder Fahrzeugkosten ganz zu schweigen. Zu 90 Prozent finanziere sich das Tierheim Bamberg über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Befürchtung ist, dass letztere in diesem Jahr zurückgehen könnten. "Die Tierheime werden leider von den Kommunen kaum gefördert", bedauert Licari. Sie bekämen lediglich eine Pauschale für Fundtiere, die aber keineswegs ausreiche und stark schwanke. "Die Hilfe deckt gerade einmal 10 Prozent der jährlichen Ausgaben eines Tierheims."

Deutscher Tierschutzbund fordert "gemeinsamen Rettungsplan" - Tierheime "kaum gefördert"

Am 21. Juli 2022 hat der Deutsche Tierschutzbund eine Pressemitteilung mit dem Titel "Tierheime am Limit" veröffentlicht. Hier heißt es unter anderem: "Wenn aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland infolge des Krieges in der Ukraine auch die Einnahmen durch Spenden zurückgehen, steht der karitative Tierschutz in Deutschland vor dem Kollaps." Der Tierschutzbund fordert daher "die Kommunen auf, jetzt endlich aktiv zu werden und sich mit den örtlichen Tierheimen schnell und unbürokratisch über Kostenübernahmen zu einigen".

Dabei gehe es um die Fundtierkostenerstattung und weitere Investitionshilfen. "Wir brauchen eine konzertierte Aktion für die Tierheime: Bund, Länder und Kommunen müssen schnellstens mit dem Tierschutz an einen Tisch und mit einem gemeinsamen Rettungsplan verhindern, dass der praktische Tierschutz in Deutschland zusammenbricht", sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

Das Tierheim Bamberg hofft "weiterhin auf die Unterstützung von den Bürgern und eine Kehrtwende in der Politik". Samantha Licari denke hier beispielsweise an die schon lange geforderte Kastrationspflicht, die viel Tierleid und unbezahlte Arbeit ersparen würde.