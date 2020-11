Willi ist ein 7-jähriger Cockerspaniel und landete im Tierheim Bamberg, da seine Vorbesitzer mit ihm überfordert waren. Jetzt sucht er ein neues liebevolles Zuhause, diesmal eins für immer.

Der kastrierte Rüde stammt ursprünglich aus Spanien und hat rassebedingt einen ausgeprägten Jagdtrieb, der mittlerweile gut zu handhaben ist. Er kann dadurch sogar teilweise ohne Leine laufen und hört brav auf den Rückruf. Willi hat außerdem noch ein kleines Hobby: Er fährt gerne Auto.

Das sollte Willis neues Zuhause mitbringen

Generell ist Willi, so das Tierheim, "ein absoluter Goldschatz, bei dem aber in der Vergangenheit anscheinend einiges schief lief." Daher hat Willi mit ein paar Verhaltensauffälligkeiten wie einer Futteraggression zu kämpfen. Außerdem verteidigt der Cockerspaniel alles, was ihm lieb und teuer ist, zum Beispiel seinen Futternapf, den Schlafplatz und andere Lieblingsstücke. Dennoch verträgt sich Willi gut mit anderen Hunden Von daher könnte im neuen Zuhause auch schon ein Hund leben. Außerdem bleibt der Rüde auch mal brav alleine.

Darum bleiben manche Tiere länger im Tierheim als andere

Aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten ist Willi jedoch nur an problemhunderfahrene Personen abzugeben, bei denen keine Kinder im Haus leben. Die Kennenlernphase wird Zeit und Geduld beanspruchen, denn seine nächste Bleibe soll die letzte sein.

Bei Interesse steht das Tierheimteam telefonisch unter 0951 7009270, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über www.tierheim-bamberg.de zur Verfügung. Für die dreibeinige Katze Hookie gab es zuletzt ein Happy End.