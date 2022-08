Tierheim Bamberg : Hund Benji aus Rumänien sucht neues Zuhause

: sucht neues Vierbeiner hauste mit seinen Geschwistern in Karton auf Straße

mit seinen Geschwistern Straßenhund Benji hatte "sehr wenig Menschenkontakt"

hatte Das ist wichtig: Tierheim nennt Voraussetzungen für Adoption

Hund Benji aus dem Tierheim Bamberg sucht schon seit Längerem nach einem neuen Zuhause. Der Mischling sei zusammen mit seinen Geschwistern in einem Karton auf einer Straße in Rumänien gefunden worden, erklärt eine Mitarbeiterin des Tierheims gegenüber inFranken.de.

Tierheim Bamberg: Straßenhund Benji aus Rumänien sucht ein Zuhause

Das Tierheim Bamberg arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen rumänischen Tierschutzorganisationen zusammen, die "Hunde von den Straßen holen" und zunächst "in einer Art Auffangstation" halten. Die Vierbeiner werden demzufolge medizinisch versorgt und kastriert und anschließend ins Tierheim Bamberg gebracht - sofern dieses Kapazitäten dafür hat.

Benji sei "ungefähr im September 2021" geboren. Als Straßenhund habe er "bisher noch sehr wenig Menschenkontakt gehabt" und sei deshalb noch "sehr unsicher und ängstlich" Menschen gegenüber. "Man muss erst eine Verbindung mit ihm aufbauen", erklärt die Bamberger Tierheim-Mitarbeiterin.

"Wenn man langsam auf ihn zugeht, lässt er sich aber auch streicheln. Man muss nur wirklich ruhig sein und mit ihm arbeiten." Auch das Gassi-Gehen müsse man noch mit Benji trainieren. Laut der Tierschützerin braucht der ehemalige Straßenhund jedoch "vor allem einfach Zeit", sich an alle neuen Eindrücke zu gewöhnen. Mit anderen Hunden sei Benji jedoch "sehr verträglich".

Deshalb wünsche sich das Tierheim Bamberg auch, Benji an erfahrene Hundebesitzer mit einem "gut erzogenen und souveränen Ersthund" zu vermitteln. Interessenten sollten "ein gewisses Feingefühl haben, Zeit mitbringen und mit ihm viel trainieren", dann könne sich Benji jedoch "in wenigen Wochen" in sein neues Leben eingewöhnen. Bei Interesse steht das Tierheim Bamberg telefonisch unter 0951/700927-0 zur Verfügung.

Auch interessant: Mischling Marlo findet einfach kein Zuhause - warum will den süßen Hund niemand haben?