Tierheim Bamberg nimmt Hündin "Josy" erneut auf

Paar trennt sich - Vierbeiner kann nicht bleiben

- Vierbeiner kann Ehemalige Besitzer nutzen Ebay - "anstatt sie zu uns zu bringen"

nutzen Ebay - Keine Kleintiere oder Katzen: Das braucht "Josy"

Hündin "Josy" war bereits Bewohnerin des Tierheim Bambergs. Acht Jahre konnte sie daraufhin vermittelt werden, doch nun ist sie wieder im Tierheim gelandet - wegen eines aufmerksamen Ebay-Käufers. Das berichtet Lisa Plunket, Mitarbeiterin beim Tierheim, gegenüber inFranken.de.

"Anstatt sie wieder zu uns zu bringen": Besitzer verkaufen Hündin bei Ebay - aufmerksamer Käufer bringt "Josy" wieder ins Tierheim Bamberg

Die Vierbeinerin habe schon einen langen Weg hinter sich gebracht. "Sie kam ursprünglich aus Polen zu uns und war danach eigentlich acht Jahre lang vermittelt", erklärt Plunket. Doch die ehemaligen Besitzer trennten sich, sodass die Hündin wohl nicht mehr unterkommen konnte.

Sie hätten laut Plunket "Josy" daher verkauft - über Ebay. "Anstatt sie einfach wieder zu uns zu bringen", erklärt die Mitarbeiterin weiter. Ein Mann habe die Hündin erworben, aber bemerkt, dass sie durch den Umzug "sehr durch den Wind war", so Plunket. "Online hat er dann gelesen, dass sie eigentlich von uns kam und hat sie dann wieder zu uns gebracht".

Jetzt wünsche sich das Tier nichts anderes als wieder vermittelt zu werden. "Sie verkraftet es leider nicht so gut, im Tierheim zu sein. Sie ist sehr gestresst und nervös", heißt es in einer Beschreibung des Tierheims. "Sie sollte bei einem rücksichtsvollen und lauffreudigen Pärchen unterkommen, das schon Hundeerfahrung hat", so Plunket. Da "Josy" etwas zur Eifersucht neige, sollten keine anderen Tiere und Kleinkinder im Haushalt sein. "Man kann eigentlich gut mit ihr umgehen, sie möchte nur manchmal die Prinzessin sein". Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Webseite.