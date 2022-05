14. Bamberger Tattoo Convention in der Hauptsmoorhalle Strullendorf

In der Hauptsmoorhalle Strullendorf treffen am Samstag (21. Mai 2022) und Sonntag (22. Mai 2022) Fans von Körperkunst zur 14. Bamberger-Tattoo-Convention zusammen. Besucher*innen haben hier die Möglichkeit, sich über verschiedene Stilrichtungen zu informieren, in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kommen oder sich ein neues Tattoo stechen zu lassen. Daneben soll es einen Contest und ein Dating-Format geben, kündigt Mitveranstalterin Petra Stadler im Gespräch mit inFranken.de an.

Deutschlandweite Künstler dabei - bei Tattoo-Contest in Strullendorf können sie sich messen

Insgesamt 44 Tattoo-Studios und Händler*innen aus ganz Deutschland stehen auf dem Programm der 14. Bamberger Tattoo Convention. Neben fränkischen Orten wie Hirschaid, Burgebrach oder Kronach sind auch Stuttgart, Chemnitz und Lüneburg zu lesen. "Es sind viele verschiedene Richtungen wie Sketch oder Dotwork vertreten", erklärt Stadler. Interessierte an einer neuen Tätowierung könnten schon vorab einen Termin vereinbaren oder vor Ort freie Zeitslots nutzen. Wer kein eigenes Motiv dabei hat, könne sich auch aus den bereitstehenden Vorschlägen bedienen.

Daneben erwartee das Publikum und die Künstler*innen ein Tattoo-Contest an beiden Tagen mit Kategorien "best realistic", "best color" oder "best of day". Die Tattoostecher*innen könnten am Wochenende gemachte Tattoos von einer Jury bewerten lassen und dabei auf einen Preis hoffen. Die 2019 gekürte Miss Tattoo Bamberg werde den Contest leiten, so Stadler. Auf dem Programm steht außerdem eine Bodypainting Liveshow, Poledance und eine Modenschau mit auf Tattoo-Models angepassten Accessoires, Kleidungsstücken und Sträußen aus Blumen.

Auch eine Poledance- und Kampfsportshow erwarte das Publikum. "Wir werden auch eine Zaubershow von den Bamberger Zauberfreunden haben. Der Eisenbieger wird an beiden Tagen auch kommen." Werner Stenger aus Stegaurach zeigte sein Können 2013 bei der Fernseh-Show "Das Supertalent". Zu einem kleinen Teil sei ebenso das Thema Piercing vertreten und auch zu Schmuck, Kleidung und Dekoration soll einiges zu finden sein. Cocktails und Verpflegung wie Crèpes stünden überdies bereit. Moderiert werde das Event von dem langjährigen Chefredakteur des Tätowiermagazin Dirk-Boris Rödel.

Tattoo-Convention-Bamberg mit Dating-Möglichkeit - "Stechen verbindet"

"Stechen verbindet", schreiben die Veranstalter auf Facebook am Montag (9. Mai 2022). Interessierte könnten sich Sticker mit Nummer an der Kasse und der Cocktailbar abholen und sichtbar befestigen. Wer einen anderen Gast interessant finde und nicht gleich selbst die Initiative mit einem Gespräch ergreifen will, könne die Nummer der Person und die eigene dem Moderator nennen. An der Cocktailbar sei dann die Gelegenheit, sich bei einem "mit viel Liebe geschüttelten Cocktail" kennenzulernen. Die ersten drei Dating-Cocktails (Pro Paar ein Getränk pro Person) gingen auf die Convention.

Die Tattooconvention Bamberg GbR setze sich außerdem für Sascha Schneeweiß aus Kemmern ein, über den inFranken.de im Dezember 2021 berichtete. Nach einem schweren Biker-Unfall sitzt der Lkw-Monteur im Rollstuhl und ist für den behindertengerechten Umbau seines Autos auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Der Erlös aus einem am Samstag (21. Mai) versteigerten Bildes eines der ausstellenden Künstler soll diesem Zweck zugutekommen.

Normalerweise findet die Bamberger Tattoo Convention jährlich statt und zieht mehrere 100 Besucher*innen an. Nach zwei Jahren Corona-Pause sei die Freude der Veranstalter*innen besonders groß, verrät Petra Stadler: "Wir sind alle schon ganz aufgeregt und freuen uns, endlich unsere langjährigen Freunde unter den Künstlern wiederzutreffen. Auch auf neu dazu Kommenden freuen wir uns und werden ein Mega-Wochenende verbringen." Am Samstag ist das Event von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das Tagesticket kostet an jedem Tag 13, für das gesamte Wochenende 18 Euro. Weitere Informationen zu den Tickets finden sich online.

