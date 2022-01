Vom 10. bis 27. Januar 2022 sind die rund 48.000 Mitgliedsunternehmen der IHK für Oberfranken Bayreuth aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in die regionalen IHK-Gremien neu zu wählen.

Die rund 12.000 wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen in Stadt und Landkreis Bamberg (Stichtag 20.09.2021) wählen dabei ihre 40 Vertreterinnen und Vertreter vor Ort, wie die IHK für Oberfranken Bayreuth erklärt. Dabei entfielen 12 Sitze auf die Wahlgruppe Industrie, 17 auf Dienstleistungen und 11 auf Handel und Tourismus. Insgesamt 55 Personen kandidierten für das IHK-Gremium Bamberg.

"Ab 10. Januar 2022 erhalten die wahlberechtigten IHK-Mitgliedsunternehmen ihre Wahlunterlagen. Bis zum 27. Januar 2022 haben sie Zeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. In die acht regionalen Gremien im Bezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth (Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz/Selb) werden insgesamt 270 Mitglieder direkt gewählt", heißt es.

"Sie werden in den kommenden fünf Jahren ihre unternehmerische Kompetenz in die Arbeit der IHK einfließen lassen" und so den Kurs der IHK mitbestimmen. Die neu gewählten Mitglieder der IHK-Gremien würden die 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung bestimmen, die wiederum im April ein neues Präsidium wähle.

Die Kandidierenden für das IHK-Gremium Bamberg im Überblick:

Wahlgruppe Industrie

Herr Betz Michael

Eberth Bau GmbH & Co. KG

Bamberg

Herr Brugberger Klaus

UG Systems GmbH & Co. KG

Bamberg

Herr Crispens Robert

MORELO Reisemobile GmbH

Schlüsselfeld

Frau Götz Gabriele

Ziegelei Götz e.K.

Reckendorf

Herr Prof. Dr. Gramß Rupert

TLB GmbH

Bischberg

Herr Grimmer Herbert

Grimmer GmbH

Lisberg

Herr Hoffmann Thomas

CHROFF Kunststofftechnik GmbH

Scheßlitz

Herr Jürgens Reiner

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Bamberg

Herr Dr. Lorkovic Andrej

Wieland Electric GmbH

Bamberg

Herrn Porzner Thomas

Porzner Steine & Erden Holding GmbH & Co. KG

Zapfendorf

Herr Dr. Schultz Martin

Robert Bosch GmbH

Bamberg

Herr Schweinsberg Walter

Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG

Bamberg

Herr Seelmann Matthias

Stettler Kunststofftechnik GmbH & Co. KG

Burgwindheim

Herr Dr. Swoboda Michael

Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft

Bamberg

Herr Thiehofe Ralf-Dieter

Rupp + Hubrach Optik GmbH

Bamberg

Herr Wörner Georg

Kaiserdom - Privatbrauerei Bamberg Wörner GmbH & Co. KG

Bamberg

Wahlgruppe Handel/Tourismus

Herr Baluses Mathias

GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH

Bamberg

Herr Franke-Landwers Christian Eduard

C.E. Franke Antiquitäten GmbH

Bamberg

Herr Held Hartmut

Glocken-Apotheke Hartmut Held e.K.

Strullendorf

Herr Hermann Tobias

Investhotel Bamberg GmbH

Bamberg

Herr Kämper Wilfried

Magnat Bauelemente GmbH

Bamberg

Herr Klemenz Christian

Bierothek GmbH

Bamberg

Herr Lippel Oliver

Oliver Lippel "Restaurant Altenburg"

Bamberg

Herr Massak Werner

Werner Massak e.K.

Litzendorf-Schammelsdorf

Herr Müller Florian

Ahörnla GmbH

Bamberg

Herr Rambacher Steffen

Küche & Bad Inh. Steffen Rambacher e.K.

Bamberg

Herr Rauh Christian

Rauh-Hydraulik GmbH

Bischberg-Trosdorf

Frau Schiewer Nicole

Nicole Schiewer "Die Prinzessin auf der Erbse"

Bamberg

Frau Schütz Eva Margarete (gen. Margit)

Betten-Friedrich KG

Bamberg

Frau Straub Lieselotte

Frankenhotel Drei Kronen Memmelsdorf GmbH

Memmelsdorf

Herr Thomann Hans

Thomann GmbH

Burgebrach

Frau Weigand Sonja

Denscheilmann + Wellein GmbH

Bamberg

Wahlgruppe Dienstleistungen

Herr Dr. Alt Daniel

DAA Holding GmbH

Strullendorf-Amlingstadt

Herr Beßler Jörg

Jörg Beßler "Wir sprechen Mittelstand"

Frensdorf

Herr Brinkmann Daniel

Daniel Brinkmann und Lennart Fries "PRinguin Digitalagentur GbR"

Bamberg

Herr Elflein Rüdiger

Elflein Holding GmbH

Bamberg

Herr Gallenz Klaus

Bamberger Lebenshilfe-Werkstätten gGmbH Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)

Bamberg

Herr Heyder Wolfgang

Veranstaltungsservice Bamberg GmbH

Litzendorf

Herr Hoffbauer Julian

CIB Hoffbauer GmbH & Co. KG

Bamberg

Herr Hörner Robert

ESM Erlanger Strategie- und Managementberatung GmbH & Co. KG

Viereth-Trunstadt

Herr Jakob Andreas

Andreas Jakob -Jakob Immobilien-

Bamberg

Herr Kersten Harald

Harald Kersten -Taxiunternehmer-

Bamberg

Herr Kirchner Stephan

Sparkasse Bamberg

Bamberg

Herr Kremer Matthias

Matthias Kremer Finanzdienstleistungsinstitut

Stegaurach

Frau Lang Andrea

Andrea Lang "Reisebüro Tropicana"

Bamberg

Herr Leuthold Petru

Petru Leuthold "BRAINBEAST BRAND Agentur für Markenentwicklung"

Bamberg

Herr Mages Mario

IGZ Bamberg GmbH

Bamberg

Frau Mauer Annette

Zeit & Haben Personalberatung e.K.

Bamberg

Herr Motschenbacher Thomas

BI-LOG Warenhotel GmbH

Scheßlitz

Herr Salzmann Mischa

Bamberger Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs-KG

Bamberg

Herr Schellenberger Matthias

Spedition Pflaum GmbH

Strullendorf

Herr Dr. Schönberger Andreas

Lion5 GmbH

Bamberg

Herr Seuling Frank

element-e group AG

Hirschaid

Herr Wernicke Marc A.

Marc A. Wernicke Planungsgesellschaft für Technische Gebäudeausrüstung mbH

Gundelsheim

Herr Zweyer Mathias

Finanzplanung ZWEYER e. K.

Schlüsselfeld