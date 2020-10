Mit der Schließung von Mainfranken Bowling in Bamberg hatten gleich mehrere Vereine ihre Heimspielstätte verloren und standen vor einer ungewissen sportlichen Zukunft (wir berichteten). Am anderen Ende des Berliner Rings haben sie nun aber eine neue Heimat gefunden: Das Bowlinghaus in der Moosstraße hat sich bereiterklärt, seine 16 Bahnen nach einer technischen Begutachtung von der Deutschen Bowling Union abnehmen zu lassen. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass auf den Bahnen auch Ligawettkämpfe stattfinden können. Das war bislang nicht möglich.