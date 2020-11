Wer über die Hainbrücke des Münchner Rings fährt, bekommt nicht mit, was unten im Bauwerk vor sich geht - und wie komplex die derzeit laufende Instandsetzung ist. Manch Autofahrer ärgert, dass es durch die Baustelle zu Behinderungen in den Stoßzeiten kommen kann und von oben wirkt es manchmal so, als ob wenig passiert. Doch die Arbeiten finden hauptsächlich im Inneren der Brücke statt, das Bauwerk ist in mehrfacher Hinsicht sensibel.