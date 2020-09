Schaeffler streicht Stellen: Auch das Werk Hirschaid ist betroffen

Der große Kahlschlag findet 30 Kilometer Luftlinie in Eltmann statt - doch auch im Schaeffler-Werk Hirschaid herrschen nach den neuesten Ankündigungen der Konzernspitze Besorgnis und Betroffenheit. "Weil Verwandtschafts- und Bekanntenverhältnisse nach Eltmann da sind", berichtet Markus Zirkel, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Hirschaid . "Wir sind noch mit einem blauen Auge davongekommen. Für Hirschaid gibt es eher Entwarnung, aber auch an uns geht das nicht spurlos vorüber."