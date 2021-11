Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 07.11.2021

Diebstahlsdelikte

Alkoholisierter Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

BAMBERG. Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt konnte am Sonntag, gegen 02:40 Uhr, einen 28-jährigen Mann aus Hessen dabei beobachten, wie dieser gerade dabei war ein Fahrrad in der Luitpoldstraße zu entwenden. Als der Täter die Beamten bemerkte ließ er dann lieber doch von seinem Vorhaben ab. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle räumte der geständige junge Mann die Tat ein. Mit seinen knapp 1,4 Promille wäre Fahrradfahren letztendlich sowieso nicht mehr zu empfehlen gewesen.

Versuchter Einbruch in einen Imbiss

BAMBERG. Im Zeitraum zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, 08:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Franz-Ludwig-Straße einzubrechen. Das vor Ort vorgefundene Spurenbild deutete darauf hin, dass ein Eindringen in die Räumlichkeiten nicht stattgefunden hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Täter bei seiner Tatausführung wohl gestört wurde. So entstand lediglich Sachschaden am Fenster in Höhe von 300 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt erbittet Hinweise zum unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

Fahrrad entwendet

BAMBERG. Bereits im Zeitraum zwischen dem 10. September und dem 17. Oktober kam es zum besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrades aus einem Kellerraum in der Straße „An der Spinnerei“. Entwendet wurde laut der online gestellten Anzeige hierbei ein Damenrad der Marke Kettler in der auffälligen Farbgebung silbern und lila bzw. violett. Der Beuteschaden beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sachbeschädigungen

Heckscheibe beschädigt

BAMBERG. Zu einer Sachbeschädigung an einer Heckscheibe eines in der Hartmannstraße abgestellten VW Golf kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Glas wurde hierbei von einem unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes angegangen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt erbittet Hinweise zum unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

Sonstiges

Zu laut, Schläge angedroht und Phallussymbol entzündet

BAMBERG. Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bamberger Stadtteil „Berggebiet“. Dort ging von einer größeren Feier eine Ruhestörung aus. In der Folge wurde von einem unbekannten Täter ein auf die Straße wohl mittels Benzin aufgebrachtes Phallussymbol entzündet und eine Person mit Schlägen bedroht. Die Situation konnten durch mehrere Streife befriedet werden. Die Personalien der anwesenden Partygäste wurden festgehalten. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt leitete in der Folge Ermittlungen wegen des Verdachts einer Bedrohung und der versuchten Sachbeschädigung gegen einen unbekannten Täter ein.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 06.11.2021

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Den Eigentümer eines Fahrrades sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Am Samstag, gegen 00.30 Uhr, wurden drei Männer im Bereich des Kunigundendamms mit offenbar gestohlenen Fahrrädern kontrolliert. Zwei hochwertige Fahrräder waren kurz zuvor entwendet worden und konnten bereits ihren Besitzern wieder übergeben werden. Das dritte mitgeführte Fahrrad, ein Cube-Trekkingrad, war vermutlich ebenfalls gestohlen worden und wurde deshalb sichergestellt. Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 melden.

Bamberg. Beim Aufbruch eines Altkleidercontainers wurden am Freitag, gegen 22 Uhr, drei Männer in der Pödeldorfer Straße ertappt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt, im Rahmen der Fahndung konnten dann die drei Täter festgenommen werden. Am Container, er war von den Tätern aufgehebelt worden, entstand Schaden in Höhe von 50,- Euro. Mehrere Säcke mit Altkleidern wurden sichergestellt.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Mehrere Graffitis wurden der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitgeteilt. Zum einen wurden zu Beginn des Novembers mehrere Schmierereien am Atrium angebracht, zum anderen wurde eine Mauer am Markusplatz besprüht. Der Schaden wird in beiden Fällen auf jeweils 1500,- Euro geschätzt.

Sonstiges

Bamberg. Eine Schlägerei mit mehreren Personen ereignete sich am Freitagabend, gegen 22 Uhr, im Bamberger Hain. Am dortigen Sonnentempel kamen mehrere Unbekannte in Streit, dabei war ein junger Mann mit einer Holzlatte geschlagen worden. Bei Eintreffen der Polizei wurde lediglich der Geschädigte angetroffen, der Rest der Beteiligten hatte sich bereits entfernt. Der Verletzte, ein 20-jähriger aus Nürnberg, kam ins Klinikum zur ambulanten Versorgung.

Eine weitere tätliche Auseinandersetzung wurde vom Obstmarkt gemeldet. Hier wurde gegen 3 Uhr ein 20-jähriger Lichtenfelser von einem anderen geschlagen. Der Täter, ein 24-jähriger, wurde kurz darauf festgenommen.

Auch in der Hauptwachstraße kam es zu einer Körperverletzung. Hier griff am Samstag, um 2 Uhr, ein 20-jähriger Bamberger einen 19-jährigen mittels einer Ohrfeige an. Der Täter konnte festgenommen werden, wegen seiner Alkoholisierung mußte er aber in einer Haftzelle ausgenüchtert werden. Bei der Zelleneinlieferung kam es noch zu Widerstandshandlungen seitens des 20-jährigen, auch hierzu erhält er eine Anzeige.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa