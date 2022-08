Polizeibericht Bamberg: Die Blaulicht-Meldungen vom Wochenende

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 13.08.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Einer Frau wurde am Freitagmittag die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte war beim Einkauf in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße, als der Täter das Portmonee aus dem getragenen Rucksack stahl. Der Schaden wird mit ca. 100,- Euro angegeben.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Noch nicht abschließend geklärt ist die Ursache für einen Unfall am Freitag in der Lichtenhaidestraße. Ein 41-jähriger Bamberger stürzte gegen 16 Uhr, vermutlich wegen eines Fahrfehlers, mit seiner Vespa. Mit leichten Verletzungen kam er ins Klinikum Bamberg.

Unfallfluchten

Bamberg. Eine Unfallflucht wurde aus der Seehofstraße angezeigt. Demnach wurde im Laufe der letzten Woche ein dort abgestellter Audi von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ 1000,- Euro Sachschaden.

Ebenfalls im Laufe der vergangenen Woche kam es in der Claviusstraße zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht. In diesem Fall wurde ein geparkter Seat angefahren. Hinterlassener Schaden hier ca. 1200,- Euro.

Zu guter Letzt wurde am Mittwochnachmittag noch in der Pödeldorfer Straße ein VW beschädigt. Der Fahrzeughalter schätzt den Schaden auf 500,- Euro.

Sonstiges

Bamberg. Mit knapp zwei Promille war am Samstag, gegen 04.45 Uhr, ein 35-jähriger Fahrradfahrer an der Kettenbrücke unterwegs. Dies hatte nach der Verkehrskontrolle eine Blutentnahme zur Folge. Der Radfahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 13.08.2022

Verkehrsunfälle

BUTTENHEIM. Ein 74-Jähriger übersah am frühen Freitagnachmittag mit seinem Transporter eine 82-jährige BMW-Fahrerin. Diese fuhr vom Kreisverkehr bei Buttenheim kommend in Richtung Ebermannstadt. In der Folge fuhr der Transporter der Dame in die rechte Fahrzeugseite, wodurch sich das Fahrzeug drehte und im Graben zum Liegen kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

HIRSCHAID. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagabend den Radweg in Hirschaid in Richtung Sassanfahrt. Auf Höhe einer dortigen Gastwirtschaft wollte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer auf die Luitpoldstraße fahren. Dabei übersah er den Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß über die Motorhaube des BMWs geschleudert. Der Radfahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Sonstiges

BURGWINDHEIM. Am Freitagabend wurde der Polizei durch aufmerksame Zeugen eine verunfallte Person mitgeteilt. Diese lag in etwa 4 Meter Tiefe in einem Abhang neben dem Radweg parallel der B22 auf Höhe Kappel. Das 3-rädrige Kleinkraftrad, mit dem die Person unterwegs war, war am Abhang festgefahren. Zur Rettung des 60-Jährigen wurde die Freiwillige Feuerwehr Burgwindheim alarmiert. Anschließend kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,96 Promille. Daher muss sich der Fahrer wegen des Verdachts einer Straftat verantworten. Am Gefährt entstanden ca. 150 Euro Schaden.

