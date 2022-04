Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 23.04.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Freitagnachmittag wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt ein Mann beobachtet, wie dieser mehrere Bekleidungsstücke in seinen Rucksack packte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Wie sich bei Anzeigenaufnahme herausstellte, hatte der Mann die Etiketten u. Diebstahlssicherungen vorher abgerissen und muss sich jetzt wegen Ladendiebstahl strafrechtlich verantworten.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Zwischen Donnerstagabend, 16.45 Uhr und Freitagmorgen, 07.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf dem Domplatz einen massiven Mülleimer aus Sandstein. Dieses wurde umgeworfen und zerbrach. Zusätzlich wurde auch noch eine Außenbeleuchtung beschädigt. Hinweise unter 0951/9129-210 für die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

BAMBERG. In der Freitagnacht, zwischen 02.30 Uhr bis 08.30 Uhr, wurden mehrere parkende Pkw beschädigt. In der Straße „Am Heidelsteig“ wurde von mindestens 3 Pkw der jeweils rechte Außenspiegel abgebrochen oder getreten.

Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. Im Verlauf vom Sonntag, den 10.04., bis Freitag, den 22.04., wurde im Spiegelgraben ein geparkter Pkw angefahren. Der geparkte Pkw wurde im Heck hinten links beschädigt. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1500 Euro angerichtet hatte, flüchtete er anschließend von der Unfallstelle.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 18.04.2022

Sachbeschädigungen

KEMMERN. Bereits in der Nacht vom 02.04.2022 auf den 03.04.2022 wurde in Kemmern am Sportplatz der Rasen des Fußballfeldes beschädigt. Ein unbekannter Täter befuhr offensichtlich mit einem Pkw den Fußballplatz. Aufgrund großflächiger Reifenspuren und Furchen über das gesamte Spielfeld entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Wer kann Hinweise zur Sachbeschädigung geben? Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Diebstähle

BREITENGÜßBACH. Innerhalb der letzten 14 Tage wurde ein Anhänger in Breitengüßbach aufgebrochen. Der Anhänger stand innerhalb eines umzäunten Firmengeländes in der Straße „Gewerbepark“. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen geschlossenen Kasten, sog. Kofferanhänger, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Vom unbekannten Täter wurde die seitliche Bordwand aus der Verankerung gehebelt und aufgebogen. Aus dem Anhänger wurden drei Umzugskartons mit diversen Haushaltsgegenständen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000,- Euro. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

HIRSCHAID. Am Freitagnachmittag befand sich eine 74-jährige Frau zum Einkauf in einem Getränkemarkt in der Nürnberger Straße. Am Kundenparkplatz, auf dem Weg zu ihrem Auto, fiel der Dame ihre Geldbörse zu Boden. Die Dame bemerkte dies bereits ein paar Sekunden später. Als sie jedoch nachsah, war die Geldbörse bereits verschwunden. Ein unbekannter Täter muss diese gleich nach dem Herunterfallen an sich genommen und gestohlen haben. Der Frau entstand hierdurch ein Verlust von ca. 250,- Euro. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

