Mini-Rewe in Pettstadt: Sonntagsöffnungsverbot von 24-Stunden-Supermarkt fällt weg

"Wohnortnahe Versorgung notwendig": Bürgermeister und Landrat finden Lösung

Gemeinde erteilt Erlaubnis: "Nahkauf-Box" darf auch an Sonn- und Feiertagen öffnen

darf auch öffnen Rewe erleichtert: "Freuen uns sehr" - Verbot sorgte zuvor für heftige Diskussion

"Nahkauf-Box": 24-Stunden-Supermarkt in Pettstadt bekommt grünes Licht. Rewes Mini-Markt im oberfränkischen Pettstadt (Landkreis Bamberg) darf fortan auch an Sonn- und Feiertagen aufmachen. Dies teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung am Freitag (6. Mai 2022) mit. Zuvor hatte es viel Wirbel um das Thema Ladenschluss in Bayern gegeben. Laut der gesetzlichen Regelung musste der erst kürzlich eröffnete Supermarkt an Sonntagen und Feiertagen zuletzt geschlossen bleiben. Der Fall hatte eine harte Diskussion nach sich gezogen, die es sogar in den Bayerischen Landtag schaffte. Nun gibt es aber die von vielen herbeigesehnte Wende.

24-Stunden-Supermarkt in Pettstadt: Mini-Rewe fortan auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet

Das Sonntagsöffnungsverbot für den 24-Stunden-Rewe in Pettstadt ist vom Tisch. Der digitale Kleinsupermarkt "Josefs nahkaufBOX" an der Ohmstraße darf ab sofort wieder an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das berichtet Pettstadts Bürgermeister Jochen Hack in der Pressemitteilung. Die Gemeinde Pettstadt habe demnach von der Möglichkeit einer Befreiung des in Bayern geltenden Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage Gebrauch gemacht. In diesem Zusammenhang sei (gemäß Art. 5 des Feiertagsgesetzes) die Befreiung von der Schließung an Sonn- und Feiertagen erteilt worden.

Diese von Bürgermeister Jochen Hack in Absprache mit Landrat Johann Kalb entwickelte Lösung werde im Zuge einer Pilotphase gemeinsam getragen. "Die Schutzziele des Feiertagsgesetzes sind nach Ansicht aller Beteiligten nicht verletzt", heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.

"Der Gemeinderat kam zu dem Ergebnis, dass die Schutzziele des Feiertagsgesetzes – Arbeitsruhe, Sonn- und Feiertagsruhe, Religionsfreiheit – durch den Betrieb des digitalen Kleinstsupermarkts (Nahkauf-Box) im Gewerbegebiet von Pettstadt nicht beeinträchtigt sind und eine Öffnung des digitalen Kleinsupermarktes an Sonn- und Feiertagen zum Erhalt der wohnortnahen Versorgung notwendig ist", begründet Bürgermeister Jochen Hack die Entscheidung des Gemeinderats. Ihm zufolge könne die Gemeinde als örtlich und sachlich zuständige Behörde im Einzelfall von den Verboten des Feiertagsgesetzes eine Befreiung erteilen "und einen Betrieb des Ladens an Sonn- und Feiertagen im Einzelfall zulassen".

"Wir freuen uns sehr": Rewe-Konzern reagiert auf "Nahkauf-Box"-Wende mit Erleichterung

Der Rewe-Konzern hat bereits erleichtert auf die jüngste Kehrtwende reagiert. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Pilotprojekt 'Josefs nahkaufBOX' in Pettstadt schon am kommenden Sonntag wieder öffnen dürfen", wird Florian Sörensen, nationaler Vertriebsleiter bei Nahkauf, in der Pressemitteilung der Gemeinde Pettstadt zitiert. Eine dauerhafte Schließung an Sonn- und Feiertagen hätte Sörensen zufolge zu einem "wirtschaftlichen Scheitern des Projektes" geführt. "Insofern sind wir der Gemeinde Pettstadt, ihrem Bürgermeister Jochen Hack und dem zuständigen Landrat Johann Kalb dankbar, dass diese aus unserer Sicht überaus positive Lösung gefunden wurde."

Wie die Gemeinde erklärt, sei die Öffnung von sogenannten "Walk-in-Stores" oder digitalen Kleinsupermärkten, die ohne Personal als begehbare Verkaufsautomaten betrieben werden, aufgrund eines Beschlusses der bayerischen Landesregierung vom Juli 2021 verboten. Insofern habe die erst Ende März in Pettstadt eröffnete "Nahkauf-Box" nach einer Intervention der Behörden an Sonn- und Feiertagen schließen müssen.

Der medial viel beachtete Vorfall hatte zahlreiche Menschen verärgert. Der Scheßlitzer Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) wandte sich nach der hitzigen Debatte um den neuen 24-Stunden-Rewe an Innenminister Joachim Herrmann. In einer Videoschalte sprach sich Dremel für die Sonntagsöffnung solcher Automaten-Märkte aus. Herrmann befasste sich daraufhin persönlich mit dem Fall. Die erteilte Erlaubnis indes könnte nun auch für andere Gemeinden und Ladeninhaber eine positive Signalwirkung haben.

In einem Kommentar übte inFranken.de-Redakteur Daniel Krüger Anfang April harsche Kritik an der Söder-Regierung: "Sollen wir künftig auch Automaten am Sonntag absperren? Bayerns Ladenschluss ist nur noch peinlich."