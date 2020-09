Parkplatz-Häuser: Wie Wohnen in Bamberg wieder günstig werden soll

Es knnte sich um einen erklecklichen Anteil der Stadtflche handeln - eine Zahl, die nicht einmal im Baureferat bekannt ist. Wie viele Hektar an bereits erschlossenem und versiegeltem Gelnde stehen in Bamberg auf privatem und auch ffentlichem Grund fr Parkpltze zur Verfgung, whrend es an allen Ecken und Enden an Platz fr den Neubau von Husern fehlt? Wie viele Wohnungen knnten in zustzlichen Stockwerken ber dem Asphalt entstehen, wenn man die Parkpltze berbaut? Gibt es auch in Bamberg realistische Chancen fr so genannte Stelzenhuser nach Mnchner Vorbild?