Bamberg befindet sich im Epizentrum der fränkischen Bierproduktion: Wenn Oberfranken das Gebiet mit der höchsten Brauereidichte in Deutschland ist, dann ist Bamberg für viele wiederum das Bierzentrum Oberfrankens. Ein Titel, auf den viele Bamberger stolz sind und der auch aus touristischer Sicht eine große Rolle für die "Genussregion Oberfranken" spielt.

Doch egal ob Einheimischer oder Zugezogener: Alles kann man kaum wissen über die Stadt Bamberg und Bier. Zumal es auch oft Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten gibt. Das fängt schon bei der Frage an, wie viele Brauereien es in Bamberg eigentlich gibt. Je nachdem, wie man zählt und wen man fragt, kann die Zahl schon mal zwischen 9 und 13 schwanken - was nicht daran liegt, dass manch einer wegen übermäßigen Bierkonsum auch schon mal eine Brauerei doppelt gesehen haben mag.

Doch es gibt auch genügen andere spannende Fragen zu Bambergs Brauereien: Wir haben hier 10 gesammelt. Kannst du alle beantworten?

Ein Quiz ist nicht genug? Dann teste dein Wissen doch weiter in unserem allgemeinen Bier-Quiz. Außerdem findest du hier 6 gute Gründe, warum Bier trinken gut für uns ist. Doch natürlich sollte man nicht zu viel Alkohol konsumieren - in unserem Video beantworten wir die Frage ab wie viel Bier am Tag es ungesund wird.