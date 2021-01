Auch nachdem nun die Hofer Staatsanwaltschaft wegen Untreue ermittelt, wird es nicht still um mutmaßlich unrechtmäßige Bonuszahlungen im Bamberger Rathaus. Zwar seien laut Oberbürgermeister Andreas Starke SPD ) die beanstandeten Überstundenpauschalen bereits im September 2019 eingestellt worden. Doch neben dem Verdacht, betroffene Personen seien teils durch Höhergruppierungen im Eilverfahren gewissermaßen anderweitig entschädigt worden, gibt es nun ein Gerücht, das am Wochenende seitens der CSU /BA-Fraktion auch konkret geäußert wurde: "Mehrere verlässliche Quellen" hätten darauf hingewiesen, dass einzelne Mitarbeiter teils auch durch 450-Euro-Jobs ohne adäquate Gegenleistung in städtischen Tochterfirmen oder Stiftungen angestellt worden seien, nachdem die Sonderzahlungen eingestellt wurden.