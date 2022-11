Mühlendorf: Weihnachtshaus im Landkreis Bamberg wieder beleuchtet

Am Sonntag, 1. Advent (27. November 2022), warf Marcel Suerwald die Beleuchtung an: "Es ist wieder so weit und wir schalten das Weihnachtshaus in der Falkenstraße in Mühlendorf wieder ein", freut sich der Elektromeister. Seit 2019 schmücke er das Mietshaus, in dem auch seine Freundin und deren Eltern leben. Im Jahr 2021 habe er begonnen eine Spendendose vor dem Gebäude aufzustellen, die Spenden seien damals dem Bamberger Tierheim übergeben worden. In diesem Jahr solle das Geld schwer kranken und alten Menschen helfen.

Weihnachtshaus in Mühlendorf soll Menschen letzte Wünsche erfüllen

"Wir haben überlegt, wo man etwas Gutes tun kann", berichtet Suerwald im Gespräch mit inFranken.de. Da seine Freundin kürzlich erst vom ASB Forchheim zwecks Spenden für den Wünschewagen angesprochen worden sei, habe sich das Paar überlegt, die diesjährige Spendendose vor ihrem Weihnachtshaus in Mühlendorf dem Wünschewagen zu widmen.

Mühlendorf: Spenden für einen guten Zweck - Weihnachtshaus soll "schwer kranken und alten Menschen" Wünsche erfüllen Auch Kinder sollen sich an den vielen bunten Lichtern erfreuen können.

Der Wagen erfüllt Menschen den letzten Wunsch, doch er "läuft leider nur über Spendengelder und Ehrenamt", erklärt der 27-Jährige. Er habe sich an den ASB gewandt, der sehr dankbar reagiert habe, als er von der Idee des Elektromeisters erfahren hat. "Die Dose steht da, wem es gefällt, der kann was reinschmeißen, es ist kein Zwang. Ich bin auch nicht böse, wenn jemand nichts reinschmeißt, anschauen kann er sich das Haus natürlich trotzdem", erklärt Suerwald.

Der 27-Jährige wolle mit der Spenden-Aktion eine gute Tat vollbringen: "Es ist schön, wenn der ein oder andere Wunsch eines Menschen noch erfüllt werden kann, solange er noch unter uns ist."

Ausschließlich LEDs kommen zum Einsatz

Die Beleuchtung des Weihnachtshauses werde jeden Tag etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang - spätestens um 17 Uhr - ein- und um 21 Uhr wieder abgeschaltet. Bis zum 6. Januar 2023 haben Interessierte die Möglichkeit, das Haus zu besuchen und gegebenenfalls etwas Geld in die Spendendose zu werfen. Bereits im vergangenen Jahr sei das Weihnachtshaus auf viel Anklang gestoßen: "Da kamen viele, habe sogar Kronacher und Haßfurter Autokennzeichen gesehen", so Suerwald.

Ursprünglich habe Suerwald angefangen, das Haus in diesem Ausmaß weihnachtlich zu schmücken, um die Menschen in Corona-Zeiten etwas aufzuheitern: "Es ist auch für die Kinder. Es ist goldig, wenn die Kleinen vorbeigehen, man hört dann auch Sätze wie 'Schau mal da!', das ist ein schönes Gefühl." Zudem erzählt der 27-Jährige: "Ich habe schon immer gerne Beleuchtung gehabt, ich bin Elektromeister. Mir liegt das im Blut."

Das ganze Gebäude werde ausschließlich mit LEDs beleuchtet, der Gesamtverbrauch belaufe sich auf etwa 2400 Watt. Suerwald wünsche sich, dass sein Weihnachtshaus in Mühlendorf auch in diesem Jahr richtig gut ankommt, "damit die Spendendose richtig schön voll wird".

Vorschaubild: © Marcel Suerwald