Der" Lockdown light" und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen sind für alle nicht einfach. Für Bewohner und Bewohnerinnen der Alten- und Pflegeheime in Bamberg, sowie Pflegebedürftige, die Zuhause gepflegt werden oder in einer Tagespflege sind, stellt der eingeschränkte Besuch jedoch eine weitere Herausforderung dar.

Mit der Aktion "Weihnachtspost gegen die Einsamkeit" will das Bamberger Landratsamt den Seniorinnen und Senioren gerade in der Weihnachtszeit eine kleine Freude bereiten und er drohenden Einsamkeit entgegenwirken.

Weihnachtspost gegen Einsamkeit: So funktioniert die Aktion

Wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht, kann die Weihnachtspost für die Seniorinnen und Senioren bis Freitag, 11. Dezember 2020 in den jeweiligen Rathäusern der Landkreiskommunen und im Landratsamt abgegeben werden. In den Tagen vor Weihnachten wird die Post dann von der Ehrenamtsbeauftragten Friederike Straub und der Generationenbeauftragten Maarit Stierle des Landkreises Bamberg in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Bamberg verteilt.

Landrat Johann Kalb ruft alle Bürger aus dem Landkreis Bamberg zum Mitmachen auf: „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Eltern: Lasst uns zusammenrücken und unseren Seniorinnen und Senioren eine Freude bereiten. Denn manchmal sind es die kleinen Gesten, die uns unsere Probleme für einen Moment vergessen lassen und uns den Tag versüßen.“

Alle, die Lust haben, bei der Aktion mitzumachen, können für die älteren Menschen Briefe schreiben oder Postkarten basteln. Bei Fragen zur Mitmachaktion können sich Interessierte auch an Maarit Stierle per Telefon unter der 0951/85-510 oder per E-Mail an maarit.stierle@lra-ba.bayern.de wenden. Auch Friederike Straub ist bei Fragen unter 0951/85-498 oder friederike.straub@lra-ba.bayern.de zu erreichen.