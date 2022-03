An vielen Orten in Franken möchten die Menschen den Opfern des Ukraine-Kriegs helfen. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen einem Pensionsbetreiber aus Ebing und der Feuerwehr Lauf.

Neun Flüchtlingskinder, die nur von ihren Großeltern begleitet werden, sollen von dem Ebinger aufgenommen worden sein, berichtet Kommandant Marcel Leisgang. Die Feuerwehr unterstützt mit einem öffentlichen Aufruf nach Brennholz.

Feuerwehr Lauf: Neun Flüchtlingskinder nur mit Oma und Opa angekommen

"Kinder in NOT! Wir brauchen Brennholz! Gestern sind die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Ebing angekommen. Neun Kinder zwischen fünf und 17 Jahren, nur mit Oma und Opa, ohne Eltern, nur mit ihrem Leben!", schreibt die Feuerwehr Lauf am Dienstagmorgen (1. März 2022) auf Facebook. Eine Privatperson stelle mehrere aktuell freie Wohnungen zur Verfügung und habe ein befreundetes Mitglied der Feuerwehr um Hilfe gebeten, erklärt Leisgang.

"Wir als Laufer Feuerwehr haben uns bereit erklärt, ofenfertiges Brennholz bis 33 cm Scheitlänge zu sammeln und bereits heute zu liefern", heißt es in dem Facebook-Post weiter. Die Spendenbereitschaft ist groß, wie in den Kommentaren zu lesen ist. Viele Menschen bieten weitere Spenden, wie Spielzeuge oder Kleidung, an.

Eigentlich solle die Aktion bis spätestens Freitag laufen, doch bereits am Dienstag gegen 14.30 Uhr verkündet die Feuerwehr: "Wir sind überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft, aktuell haben wir genug Material. Wir klären erstmal ab, ob noch etwas benötigt wird und melden uns dann wieder. Vielen, vielen Dank!"