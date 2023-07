Um für die Bürgerinnen und Bürger unnötige Wartezeiten weitestgehend zu reduzieren, ist es zwingend notwendig, vor dem Besuch im Landratsamt Bamberg weiterhin Termine zu vereinbaren.

Das betrifft insbesondere folgende Bereiche:

Führerscheinstelle

Kfz-Zulassung

Ausländer und Asylrecht

Sozialhilfe

Staatsangehörigkeitswesen

Um auch kurzfristige Termine zu ermöglichen, überprüfen die Mitarbeitenden des Landratsamtes täglich ihre Kapazitäten und schalten weitere, gegebenenfalls auch zeitnahe, Termine frei. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich.

Informationen zur Terminvereinbarung findet ihr unter https://www.landkreis-bamberg.de/Terminvereinbarung/

Kfz-Zulassungsstelle - "Heute gebracht - Morgen gemacht"

Neben der digitalen Terminbuchung über www.landkreis-bamberg.de/Zulassung-Onlineterminvereinbarung/ bietet die Zulassungsstelle zusätzlich den Service „Heute gebracht - Morgen gemacht“: Wer die vollständigen Zulassungsunterlagen beim Landratsamt in der Infothek abgibt, kann diese frühestens am nächsten Arbeitstag bearbeitet wieder abholen. Die Abgabe der Dokumente ist täglich in der Zeit von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr möglich. Die Bearbeitung der Papiere nimmt derzeit je nach Auslastung ein bis fünf Werktage in Anspruch. Sie werden telefonisch informiert, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.