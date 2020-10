Der Andrang bei der ersten Klimasondersitzung eines bayerischen Stadtrates am Dienstag in Bamberg war hoch. So hoch, dass in der Lobby der Konzerthalle eine Live-Übertragung für 20 Interessierte eingerichtet wurde, die keinen der 50 Zuschauerplätze im Sitzungssaal mehr ergattern konnten. Hoch waren auch die Erwartungen derjenigen, die sich teils seit vielen Jahren für Klimaschutz einsetzen, freitags für ihre Zukunft auf die Straße gehen oder in Zelten vor dem Rathaus am Maxplatz campieren