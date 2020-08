Ihre Geschichte bitte, nehmen Sie Platz!

Ich bin ja schon soooo gespannt: Auf Sie! Ja genau, auf Sie. Wenn Sie in einem der Orte leben, durch die unsere Sommertour führt. In der Regel ist es ja so, dass wir Stoff aufbereiten, den Sie dann als Artikel lesen. Jetzt machen wir es einmal anders. Wir wollen Ihre Geschichte für unsere Leserinnen und Leser im wunderschönen Landkreis Bamberg erfahren. Über 148 000 Menschen leben hier. Jeder mit seiner ganz eigenen Geschichte. Und für die interessieren wir uns. Für die toure ich durch die Region, ab dieser Woche jeweils in zwei bis drei Orten.

Wie bin ich zu erkennen? Ganz einfach, an unseren schwarzen Redaktionsstühlen. Auf diesen sitzen normalerweise wir Redaktionsmitglieder bei unseren Meetings. Aber auch die Interviewpartner, wenn sie zu uns in die Redaktion in der Augustenstraße 2a kommen. Jetzt reisen zwei dieser Stühle gemeinsam mit mir zu Ihnen.

Wer zuerst kommt...

Ab dem heutigen Dienstag schleppe ich also Sitzmöbel durch den Landkreis. Für eine Stunde dürfen Sie auf dem Redaktionsstuhl Platz nehmen. An jedem Ort, den wir besuchen, interviewe ich die Erste oder den Ersten, den wir hier treffen. In lockerer Atmosphäre, vollkommen ungezwungen.

Und es sind Sie, es ist Ihr Leben, das mich interessiert und dem der daraus entstehende Artikel gewidmet ist. Eine Kurzbiografie sozusagen, ein in Worte gefasster Lebensfilm mit den Höhepunkten. Ich bin schon gespannt auf das, was da alles vorkommt - Romantik, Action, Drama, Harmonie, Humor... einfach alles.

Sie meinen, Sie hätten nichts Besonderes zu erzählen? Glaube ich nicht! Jedes Leben ist interessant, da einzigartig. Und das werden wir entdecken, wetten?! Am heutigen Dienstag führt mich die Interview-Tour als allererstes nach Gundelsheim. Ich werde unsere beiden Stühle um 10.30 Uhr irgendwo im Ortskern aufstellen. Wir werden uns finden! Am Nachmittag reisen die Redaktionsstühle und ich dann weiter nach Walsdorf. Auch hier werde ich gegen 15 Uhr im Ortskern an der Hauptstraße einen schattigen Platz haben und auf eine Lebensgeschichte warten.

Die Interviews werden von unseren FT-Fotografen für die Artikel im Bild festhalten. Ich bin ja schon sooo gespannt!