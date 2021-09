Aufgrund einer Triathlon-Veranstaltung der IfA Nonstop Bamberg kommt es am Sonntag, 12. September, im Zeitraum zwischen ca. 9.30 Uhr und ca. 12.30 Uhr zu Sperrungen im Stadtteil Gaustadt, teilt die Stadt Bamberg mit. So wird die Gaustadter Hauptstraße für den Verkehr ab ca. 9.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Nachdem der letzte Radfahrer abgefahren ist (ca. 10.30 Uhr), ist die Zufahrt von Bamberg kommend bis zur Ortsmitte wieder frei. Nach der Rückkehr der Radfahrer aus Richtung Bischberg (ca. 12:30 Uhr) wird der Verkehr für den kompletten Streckenverlauf Gaustadter Hauptstraße sowie Fischergasse, Unterer Leinritt, An der Spinnerei wieder freigegeben.

Aufgrund der Sperrung der Gaustadter Hauptstraße müssen die Buslinien 906 und 916 von ca. 09.00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr umgeleitet werden. Die Fahrten der Linie 906 um 09.45 Uhr, 10.45 Uhr und 11.45 Uhr ab ZOB in Richtung Bischberg sowie die zugehörigen Rückfahrten können nicht durchgeführt werden. Die Linie 906 in Richtung Gaustadt folgt ab der Haltestelle „Regensburger Ring“ dem Fahrweg der Linie 916 bis zur Haltestelle „Rothofer Straße“. Hier enden beide Linien. Die Haltestellen „Spinnerei“ bis „Trosdorfer Weg“ sowie „Krötleinstraße“ können in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Alle Infos zur Veranstaltung und zum Streckenverlauf: http://www.ifa-nonstop-bamberg.de/nonstop-triathlon/

Auskünfte zum Thema:

STADT BAMBERG Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steffen Schützwohl, Rathaus Maxplatz, Maximiliansplatz 3, 96047 Bamberg

Tel.: 0951/87-1022, E-Mail: presse@stadt.bamberg.de