Am Freitagabend (03. Februar 2023) kam es in Heiligenstadt in Oberfranken im Kreis Bamberg zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger wollte nach ersten Erkenntnissen rückwärts aus einer Garage rausfahren. Dabei prallte er jedoch mit voller Wucht gegen eine gegenüberliegende Lagerhalle.

Der Wagen durchbrach die Außenwand des Gebäudes und blieb in der Wand stecken, wie die Polizei Oberfranken auf Nachfrage bestätigte. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von etwa geschätzt 60.000 Euro.

Verletzt wurde dabei niemand. Nach dem Aufprall ist die Lagerhalle ersten Angaben zufolge einsturzgefährdet. Das Auto bleibt deshalb vorerst in der Wand stecken, bis ein Statiker seine Zustimmung zur Bergung gibt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.