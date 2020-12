Wenn man nicht wüsste, dass es der Stadtrat ist, der da zusammengekommen ist, hätte man es für eine verbotene Großveranstaltung halten können, epidemiologisch betrachtet ein Risiko. Ca. 90 Personen haben am Mittwoch im Hegelsaal mit Maske und Mindestabstand zwar, aber trotzdem in engem Austausch dem stundenlangen Akt der Verabschiedung eines Corona-Haushaltes beigewohnt. Am Ende gab es ein klares Ergebnis und nach der Wiederwahl von Bertram Felix als Finanzreferent auch etwas Beifall.