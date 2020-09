Bamberg vor 1 Stunde

Asyl

Hat Bamberg noch Platz für Geflüchtete aus Moria?

Die Grünen sprechen sich dafür aus, Geflüchtete aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria in Bamberg aufzunehmen. Was sagen die anderen Fraktionen dazu? Und welche Kapazitäten gibt es derzeit in der Stadt?