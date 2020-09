Haltlose Anschuldigungen: Anonymes Schreiben rüttelt Bamberger Gartenamt auf

Bereits Mitte August hatten offenbar Mitarbeiter des städtischen Gartenamts in dem Brief, der unter anderem auch an diese Redaktion ging, "unakzeptable Arbeitsbedingungen " beklagt, die angeblich unter den Teppich gekehrt werden sollen. Unter anderem werden Vorwürfe von Mobbing und jahrelanger Misswirtschaft erhoben. Als Beleg soll die Tatsache dienen, dass zum einen das Friedhofs- und Gartenamt der Stadt Bamberg mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb (EBB) zusammengeschlossen wird. Zum anderen, dass in den vergangenen fünf Jahren rund 25 Kollegen gekündigt hätten. Die Verfasser des Schreibens versichern, die Mehrheit der rund 70 Kollegen hinter sich zu haben.