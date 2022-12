Hallstadt: Traktoren-Umzug soll "Kinderaugen zum Strahlen bringen" - Lichterfahrt am Freitag

Nachdem in Bamberg bereits am vergangenen Samstag (3. Dezember 2022) eine Traktoren-Lichterfahrt stattgefunden hat, werden nun auch in Hallstadt beleuchtete PS-starke Fahrzeuge unterwegs sein. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt, stehe die Route des Traktoren-Umzugs, der am Freitag (9. Dezember 2022) um 17.30 Uhr startet, fest.

Der Stadt Hallstadt zufolge handelt es sich in diesem Jahr um eine neue Route. Die Lichterfahrt beginnt demnach in der Kilianstraße - der Weg verläuft über die Mainstraße, weiter zum Marktplatz, in die Lichtenfelser Straße, über die Angelbrücke zur Bahnhofstraße, in die Bamberger Straße, die Hans-Wölfel-Straße, die Seebachstraße und Seebachmarter.

An der Feuerwehr Hallstadt endet der festliche Umzug dann gegen 18.30 Uhr: Die 20 Traktoren parken dort und können von Bulldog-Fans und Schaulustigen vor Ort bestaunt werden. Punsch und Bratwürste werden ebenfalls angeboten.

