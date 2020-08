Bamberg 26.08.2020

Einsatz

Großbrand reißt Bamberg aus dem Schlaf: Was ist die Ursache für das Feuer?

Ein Großbrand in der Egelseestraße beschäftigte die Feuerwehr am Mittwoch vom frühen Morgen bis weit in den Nachmittag. Rund 50 Personen mussten evakuiert werden. Noch bevor die Kripo das Haus betreten kann, brodelt in der Nachbarschaft die Gerüchteküche.