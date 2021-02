Neuer Kindergarten in Gerach: Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte in der Gemeinde Gerach (Landkreis Bamberg) laufen. Schon im Sommer soll die neue Kita stehen. Laut Planung könnte der Kindergarten an der Kreuzung Grubenweg/Reckendorfer Weg schon im Juni oder Juli fertiggestellt werden. Erst im Sommer 2020 hat die Gemeinde mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen.

Ein Video stellt die neuen Räumlichkeiten vor. "Richtig groß und hell", schreibt die Gemeinde auf Facebook.

Die Innenarbeiten in dem neuen Kindergarten starteten bereits im vergangenen November. In der nächsten Woche soll der Estrich kommen. Und schon im März kann dann mit der Außenanlage begonnen werden.