Bamberger Maxplatz bekommt neue Bar "Vino:s"

"' Pinchos' kommen sehr gut an": Betreiber zu "Pilotversuch"

kommen an": Betreiber zu "Pilotversuch" Fränkisch-mediterrane Küche: Das bietet die Speisekarte

Das bietet die "Unkompliziert, schnell, abwechslungsreich": Das ist das Konzept

Am Samstag (22. Juli 2023) ist es so weit: Im ehemaligen Bamberger Café "Krackhardt" eröffnet die fränkisch-mediterrane Weinbar "Vino:s" (Grüner Markt 31). Betreiber Martin Hardt möchte seinen Gästen hier ein Konzept vorstellen, das er aus nordspanischen und Mainzer Ausgehgewohnheiten kombiniert. Im Zentrum stehen dabei die "Pinchos" - kleine Häppchen, die zu einem Getränk verzehrt werden. Das Team hat die Küche bereits getestet.

Update vom 17.07.2023: Bamberger Bar "Vino:s" kurz vor Eröffnung - Gäste erwarten nicht nur belegte Baguettescheiben

Wie der gebürtige Rheinländer inFranken.de im Juni erklärte, wolle er das "Mainzer Marktfrühstück", bei dem Menschen nach dem Marktbesuch für kleine Speisen und einen Drink zusammensitzen, in Bamberg etablieren. An der Bar gibt es handliche Kreationen, die "Pinchos". Diese kamen am vergangenen Wochenende bei "'Bamberg zaubert' im Pilotversuch sehr gut an", berichtet Hardt inFranken.de. Ein Verein habe den Innenhof gemietet "und wir haben das Essen beigesteuert".

Zum künftigen Angebot verrät der Gastronom: "Grundsätzlich gibt es die 'Pinchos' einzeln oder im 3er-Set als Klassik, Gusto oder Premium." Zu Klassik gehört beispielsweise die Variante "Gegrilltes Gemüse, Fetakäse, Salsa mit Walnusskerne", zu Gusto "Geflammter Ziegenkäse, Rosmarinhonig, Erdbeere, Rucola" und zu Premium "Black-Tiger, Orangen-Fenchelsalat, Kokosflocken, schwarzer Sesam". Darüber hinaus gebe im Standardsortiment verschiedene Flammkuchen sowie fränkisch-mediterrane Aufstriche und Platten. "Es wird ein kleines Frühstück und täglich zwei variierende Tagesgerichte für den Mittagstisch und zum Abendessen geben", so Hardt weiter.

Am Freitag (21. Juli 2023) findet eine Eröffnungsfeier für geladene Gäste und Instagram-Follower mit Weinprobe, musikalischer Begleitung und DJ-Musik statt. Am Tag darauf könne dann jeder das "Vino:s" besuchen. Geöffnet ist es dienstags bis samstags von 10 bis 22 Uhr.

Erstmeldung vom 05.06.2023: Neue Weinbar öffnet am Bamberger Maxplatz - Gäste finden Häppchen an der Bar

Das "Vino:s" zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen "Café Krackhardt" ein und übernimmt dessen Einrichtung. "Ich bin seit fast vier Jahren Wahl-Bamberger und komme ursprünglich aus dem Rheinland", stellt sich Hardt vor. Mit seinem neuen Gastronomie-Projekt verwirkliche er seine Liebe für traditionelle Markttreffen in Mainz: "Das Mainzer Marktfrühstück hat sich zu einem Kult in Mainz entwickelt. Vor allem samstags pilgern unzählige Mainzer aus allen Gesellschaftsgruppen nach dem Marktbesuch (oder auch ohne) zum lockeren Weintrinken mit kleinen Marktspeisen dort hin", heißt es in einer Konzeptbeschreibung.

Hier träfen sich unter anderem Rentner, Studenten, Singles und Familien. Am Bamberger Maxplatz fehle bisher solch ein Ort zum Verweilen, so Hardt. Für den zweiten Teil des Konzepts habe er sich in Nordspanien inspirieren lassen. "Neben der hochwertigen Kulinarik werden in diesen Bars kleine Häppchen in zahlreichen Formen an der Bar angeboten. Der Gast darf sich einfach selbst bedienen und bezahlt am Schluss in Summe sein Essen", führt Hardt aus.

"Das ist extrem unkompliziert und schnell. Man muss nicht auf Servicepersonal warten und kann direkt seine gewählte Speise mitnehmen." Durch die größere Auswahl von kleinen Speisen müsse man sich nicht für ein großes Hauptgericht entscheiden. "Dadurch hat meine größere Abwechslung und kann gleichzeitig über längeren Zeitraum über mehrere kleine Gänge sein Essen genießen."

Wurst- und Käseplatten, Wein, Sekt, Bier - das bietet die Speisekarte

Das Team wolle im Sommer mit einer einfachen Speisekarte bestehend aus kleinen Tapas zum Dippen und aus einer Auswahl an fränkischen sowie mediterranen Wurst- und Käseplatten beginnen. "Sukzessiv werden wir das Angebot an die Wünsche der Gäste anpassen." Bewusster Genuss von fränkischem Essen ist Hardt besonders wichtig, wie im Gespräch herauskommt. "Wir schätzen und lieben die fränkische Küche. Allerdings ist die Essenskultur ausbaufähig. Die Gemütlichkeit und Geselligkeit beim Biertrinken soll auch auf das Essen übertragen werden."

Wie der Name bereits verdeutlicht, werde ein Schwerpunkt bei den Getränken auf Wein liegen. Wobei das "s" für Seidla stehe, "da auch gutes Bier zu unseren Speisen und unserem Konzept passt. Daher wird es auch fränkisches Bier geben", versichert Hardt. Beim Wein und Sekt werde es neben lokalen Weinen eine Auswahl an mediterranen Weinen geben. Regelmäßig sollen sich neue Winzer mit ihren Weinen vorstellen. Eine Auswahl der Weine werde dann zum Verkosten in kleinen Gläsern möglich sein.

"Darüber hinaus wird es eine Stammauswahl aus verschiedenen offenen Weinen und natürlich geschlossenen Weinen geben. Auch hier möchten wir unsere Gäste bei der Auswahl demokratisch mit einbinden", so der Plan. Innen fänden etwa 60 Personen Platz, im Innenhof 50 und auf dem Platz seien weitere 80 Plätze anberaumt.

Frühstücken in Bamberg - Drei tolle Cafés, in denen du gemütlich brunchen kannst. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.