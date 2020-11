Wer mit dem Auto zwischen Bamberg und dem Aurachtal unterwegs ist, muss sich in den nächsten zehn bis 14 Tagen auf größere Behinderungen einstellen. Das Staatliche Bauamt Bamberg hat am Dienstag mit der Fahrbahnsanierung der Anschlussstelle Stegaurach an die Bundesstraße B 22 begonnen. Zunächst wird nur am Auffahrtsast gearbeitet, wobei eine mobile Ampel den Verkehr zwischen der viel befahrenen Auffahrt aus Richtung Stegaurach und der weitaus geringer frequentierten Abfahrt von der B 22 aus Richtung Burgebrach regelt. Vom 11. November, dem Mittwoch kommender Woche, wird aber für voraussichtlich acht Tage, bis 14., möglicherweise 18. November, eine Vollsperrung nötig - so der Zeitplan des Bauamts.