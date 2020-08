Eine Wahl-Priesendorferin erzählt ihr Leben

Das sieht interessant aus: Auf der Bank zwischen Friedhof und Wallfahrtskapelle sitzt ein Mann mittleren Alters mit ordentlich Gepck. Doch bevor der fotografierende Kollege Marcel Terillo und die Reporterin die Redaktionssthle aus dem Dienstauto holen, will das FT-Team auf Nummer sicher gehen, dass dieser Mann nicht noch vorher verschwinden wrde. Das htte er sowieso nicht, ist zu erfahren, als er Teile seiner Geschichte erzhlt: Er war aus der Wohnung geworfen worden und hatte die Nacht in einem Biergarten im Landkreis verbracht. Wo er die folgende verbringen wrde, wusste er nicht und wartete darauf, dass endlich seine Betreuerin anrufen wrde. Und, nein, er wollte nicht mit einem Interview in die Zeitung.