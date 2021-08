Die Stadt Bamberg ist am Mittwoch (11.08.2021) mehrfach von Diebesdelikten heimgesucht worden. Zum einen handelte es sich hierbei um Ladendiebstahl, zum anderen auch um Taschendiebstähle.

Zu Beginn des Tages wurde ein 57-jähriger Wohnsitzloser mittags in einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt beim Diebstahl von Lebensmitteln für knapp sieben Euro ertappt. Der Langfinger wollte seine Diebesbeute versteckt im Rucksack ohne Bezahlung aus dem Laden schmuggeln, wurde aber vom aufmerksamen Filialleiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Seit Oktober 17 Gegenstände gestohlen: Handy-Geschäft mit vierstelligem Schaden

Eine Frau hatte in der Luitpoldstraße ein paar Stunden später nicht so viel Glück. Ihr wurde die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und verschiedenen Ausweispapieren aus der Handtasche gestohlen. Der Diebstahl wurde von der Geschädigten erst bemerkt, als sie in einer nahegelegenen Gaststätte ihre Rechnung bezahlen wollte. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen etwa 45-jährigen Mann, der circa 180 Zentimeter groß ist und schwarze kurze Haare trägt. Dieser hielt sich zur Tatzeit beim Auto der Geschädigten auf.

Außerdem fiel während der Inventur in einem Handy-Geschäft in der Bamberger Innenstadt auf, dass seit Oktober letzten Jahres insgesamt 17 Verkaufsgegenstände im Gesamtwert von etwa 8000 Euro gestohlen worden sind. Die Polizei hat auch in diesem Geschäft Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Abschließend konnte die Polizeiinspektion Bamberg einen 32-jährigen Wohnsitzlosen ausfindig machen, der im Jahr 2019 einen Einbruch in eine Werkstatt im Hafengebiet verübt hatte. Der Mann hatte damals Werkzeug für etwa 1000 Euro gestohlen. Bei Hinweisen zu einem der Verbrechen kann die Polizeiinspektion unter der Nummer 0951/9129-0 erreicht werden.