Und dann ging alles sehr schnell. "Am Heiligen Abend haben wir vom Gesundheitsamt die Info bekommen, dass wir dran sind", erzhlte Christine Lechner, Leiterin des Seniorenzentrums Albrecht Drer in Trgerschaft des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim. "Dran" als erste stationre Einrichtung in Bamberg mit der Corona-Impfung.