Erst verboten, seit heute (11. Januar 2020) wieder erlaubt: "Click & Collect" in Bayern

Kunden können telefonisch oder online Ware bestellen und beim Einzelhändler abholen - aber nur mit FFP2-Maske

Chance für Bamberger Händler: private Kunden können wieder einkaufen

In ganz Bayern war es lange Zeit verboten, jetzt ist es offziell erlaubt: Einzelhändler dürfen das "Click & Collect"-Verfahren anwenden - allerdings nur unter Einhaltung eines strengen Hygiene- und Abstandkonzepts. Wo lange Schlangen vor Geschäften oder in der Innenstadt vermieden werden sollten, bietet "Click & Collect" nun eine Rettungsmöglichkeit für Einzelhändler.

"Click & Collect" nur mit Hygienekonzept

Der Abholservice darf allerdings nur unter der Voraussetzung eines Hygienekonzepts stattfinden, das jeder Händler ausarbeiten muss. Dabei sollen sich im besten Fall keine Schlangen vor dem Geschäft bilden. Außerdem müssen nicht nur alle Mitarbeiter, sondern auch die Kunden FFP2-Masken tragen, wenn sie ihre Ware abholen, so die Bestimmungen der bayerischen Regierung.

Sind diese Kriterien erfüllt, so können die Kunden Ware telefonisch oder online bestellen und direkt am Laden abholen. Die Einzelhändler müssen sich dann allerdings auch um eine Möglichkeit kümmern, Online-Bestellungen zu bewerkstelligen - zum Beispiel über einen Online-Shop.

Das neue Angebot kann eine wirtschaftliche Möglichkeit für die Innenstädte in Bayern bedeuten. Die Umsatzverluste des letzten Jahres können so zumindest ein wenig abgemildert werden - auch wenn ein weiterer Aufwand damit verbunden ist.

So können Sie die lokalen Händler in Bamberg unterstützen

Wenn Sie gerade nach einem bestimmten Produkt oder Artikel suchen, lohnt sich der Anruf bei Ihrem lokalen Händler - vielleicht wird das "Click & Collect"-Verfahren angeboten. So können Sie beispielsweise bei der Osiander Buchhandlung online bestellen und vor Ort in Bamberg abholen. Auch andere Händler bieten diesen Service an.

Aber es gibt mittlerweile auch viele Restaurants, Einzelhändler und Dienstleister, die direkt vor Ihre Haustür liefern. Einen Überblick, wer diesen Service in Bamberg anbietet, findet sich auf www.liefert.jetzt. Hier gibt es Infos zu Bamberger Geschäften, die auf eine Lieferung umgestiegen sind und damit neue Hoffnung schöpfen. Das Stadtmarketing Bamberg verweist außerdem auf weitere Angebote zur Stärkung der Bamberger Wirtschaft in Corona-Zeiten: