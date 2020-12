Was hat die Stadt getan, um die bereits 2013 bekannten Missstände bei der Überstunden-Vergütung zu bereinigen? Hat sie wider besseres Wissen an unrechtmäßigen Gehaltszulagen festgehalten? Es ist ein ehemaliger grüner Stadtrat , dessen Aussagen die Stadt erneut belasten und weitere Fragen in der Bonus-Affäre aufwerfen.