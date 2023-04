Polizeieinsatz in Bamberg nach Auseinandersetzung in Disko

Am Samstag in den frühen Morgenstunden (15.04.2023) kam es in einer Diskothek in der Ludwigstraße in Bamberg zu einer Streitigkeit zwischen vier Männern, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Zuerst schubste ein 46-Jähriger einen Unbeteiligten. Dieser stieß dabei aus Versehen mit dem Kopf gegen einen anderen Diskobesucher. Als dieser den "Schubser" auf sein Fehlverhalten hinwies, wurde er von den beiden Begleitern des Täters bedroht. Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich nur noch der Geschädigte vor Ort. Die Täter konnten schließlich im Rahmen der Fahndung gefunden werden. Sie erhalten nun Anzeigen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Vorschaubild: © RayMedieGroup/pixabay